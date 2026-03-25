Haberler

Halka arz vaadiyle dolandırıcılığa 65 gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, halka arz vaadiyle dolandırıcılık yapan 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, mağdurlardan para toplayarak dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; borsa alanında yatırım yaptıkları ve halka arz edilecek şirketler olduğu vaadinde bulunan şüphelilerin, mağdurlardan para topladıkları tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurlara başlangıçta küçük yatırımlardan kazanç sağlandığı izlenimi vererek bir süre ödeme yaptıkları, daha sonra ise yüklü miktarlarda para talep ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu süreçte çok sayıda şirket hesabının kullanıldığı saptandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından dünden itibaren başlatılan operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmaya titizlikle devam edildiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

