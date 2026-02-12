Haberler

Gölbaşı'nda uyuşturucuyla mücadele farkındalık etkinliği düzenlendi

Gölbaşı'nda lise öğrencilerine yönelik düzenlenen uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele etkinliğinde, 'Pembe Aslında Siyahtır' adlı tiyatro oyunu sahnelendi ve uyuşturucunun sağlığa olumsuz etkileri üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde, Gölbaşı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle lise öğrencilerine yönelik uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Madde bağımlılığının neden olduğu sorunlara dikkat çekilen oyunun ardından, katılımcılara uyuşturucunun sağlığa olumsuz etkileri de anlatıldı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
