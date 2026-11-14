Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 32 şüpheli tespit edildi, operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. 19 şüpheli serbest bırakıldı, 7'si uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı; 6 şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor.

ANKARA'da uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada 32 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor. 19 şüpheli ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. 7 şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi. Şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Çorum'da iki gündür haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Sobadan sızan gaz hayatlarını kararttı

2 gündür haber alınamıyordu! Yaşlı çifti sobadan sızan gaz öldürdü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai38

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Oryantal Asena sessiz sedasız evlendi: Kocasını övmelere doyamadı

Ünlü oryantal sessiz sedasız nikah masasına oturdu
Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

Şehidin evinde skandal! Gündeme getirdik, belediye başkanı özür diledi
Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu19

Evi yoktu, minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu
Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu

Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi35

Yeni Parti'de ilk kurultay! Genel başkanlık seçiminde sonuç belli oldu