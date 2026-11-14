Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklandı

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 32 şüpheli tespit edildi, operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. 19 şüpheli serbest bırakıldı, 7'si uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı; 6 şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor.
ANKARA'da uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada 32 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor. 19 şüpheli ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. 7 şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi. Şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.