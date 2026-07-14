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Ankara'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 31 tutuklama

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Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ve sanal medyada özendirici yayınlar yaptıkları belirlenen 119 şüpheliden 31'i tutuklandı, 42 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sanal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren yayınlar yaptıkları belirlenen 119 şüpheliye yönelik soruşturmada, 31 kişi tutuklandı, 42 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbarat ve teknik çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, sanal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdikleri ve bu nitelikte yayın yaptıkları tespit edilen 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şüphelilerden 77'si gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 76 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 21'i adli kontrol, 52'si ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 52 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüpheliler ile cezaevinde bulunan bazı şüpheliler yönünden soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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