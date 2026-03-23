Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 60 şüpheli yakalandı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 şüpheliden 28'i tutuklandı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu temin eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Yapılan aramalarda ise 7 bin 221 sentetik ecza, 1 kilo 492 gram kokain, 516 gram esrar, 716 gram sentetik uyuşturucu ve 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
