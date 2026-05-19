Ankara'da 19 Mayıs Uçurtma Şenliği

ANKARA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Uçurtma Şenliği' düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ev sahipliğinde Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe; çok sayıda aile katıldı. Verilen malzemelerden uçurtma yapan aileler, gökyüzünü renklendirdi. Organizasyon güzel görüntülere sahne olurken, kendi uçurtmasını yapıp uçurmayı başaran ilk 5 aileye ABB'nin sosyal tesisinde tatil hediye edildi. Etkinlik kapsamında, katılımcılara uçurtmalar ve çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı