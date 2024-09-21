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Ankara'da 'Tutkulu İki Yürek' Resim Sergisi Açıldı

Ankara'da 'Tutkulu İki Yürek' Resim Sergisi Açıldı
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Kültür Yolu Festivali kapsamında Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserleri, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 49. ölüm yılı anısına Ankara'da sergilendi. Sergi, Mustafa Ayaz Müzesi'nde 17 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında "Tutkulu İki Yürek" – Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu resim sergisi Ankara'da açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılında İstanbul'da başlattığı ve bugün yedi bölgede, 16 farklı ilde devam eden "Kültür Yolu Festivali"'nin başkent ayağında, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 49. ölüm yılı nedeniyle Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserleri sergilenmeye başlandı.

Mustafa Ayaz Müzesi'ndeki sergi 17 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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