Ankara'da Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı düzenlendi

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
 - Güncelleme:
Ankara'da Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı düzenlendi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığında, 3 yılın ardından Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığında, 3 yılın ardından Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı yapıldı.

Siyasi direktörler düzeyindeki toplantıya, AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora, AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Vekili Maciej Popowski, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve üst düzey AB temsilcileri katıldı.

Kaymakcı, açılış konuşmasında, "3 yıl aradan sonra Türkiye-AB siyasi direktörler düzeyinde diyalog toplantısını yapabilmiş olmaktan mutluyuz." dedi.

Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, savunması, ekonomisi, enerji güvenliği ve göç yönetimi açısından "anahtar ülke" olduğunu vurgulayan Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda "adil muamele" beklediğini ve üyelik sürecinin hızlandırılmasıyla reform sürecinin de hız kazanacağını kaydetti.

EEAS Genel Sekreter Yardımcısı Mora, Türkiye'nin AB'nin önemli partneri olduğunun altını çizerek, "Zor zamanlar yaşıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları var ve bu duruma karşı birlikte durmalıyız." dedi.

Toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinin ve bölgesel konuların farklı boyutları ile ele alınacağı aktarıldı.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Diyalog Toplantısı Avrupa Birliği Büyükelçi Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title