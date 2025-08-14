Ankara'da Trafik Tartışmasında Kılıçla Tehdit

Ankara'da iki sürücü arasında yaşanan trafik tartışmasında, bir sürücü hareket halindeyken aracındaki kılıcı camdan savurarak diğer sürücüye tehditler savurdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

ANKARA'da, protokol yolunda yaşanan trafik tartışmasında sürücülerden biri hareket halindeyken aracında bulunan kılıcı eline alarak camdan savurdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Ankara'nın en işlek güzergahlarından biri olan protokol yolunda meydana geldi. İki sürücü arasındaki tartışma büyüyerek gerginliğe dönüştü. Sürücülerden biri seyir halindeyken, aracının camından kılıç sallayarak diğer sürücüye tehditler savurdu. Elindeki kılıçla iki kez araca vurarak hasar veren sürücünün, diğer aracı bir süre takip ettiği ve durdurmaya çalıştığı öğrenildi. Trafik magandasının kılıcı savurduğu anlar ise araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

