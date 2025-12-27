Haberler

Ankara'da iki araca çarpan otomobil, takla attı; 1 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak başka iki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANKARA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, iki otomobile çarpıp, takla attı. Kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 Y 1106 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, seyir halindeki 06 BBD 454 ve 07 CHY 425 plakalı otomobillere çarpıp, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle 06 BBD 454 plakalı otomobilde yaralanan İ.Y., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
