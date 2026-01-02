Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen yıl terör örgütlerine yönelik 237 operasyon düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 2025 yılında terör örgütlerine yönelik 237 operasyon düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda 3 bin 800 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütlerine yönelik kolluk kuvvetleriyle koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında 2025'te 237 operasyon gerçekleştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca operasyonlarda belirlenen 4 bin 262 kişi üzerinde yapılan çalışmalar sonucu toplam 1393 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar kapsamında 155 itirafçının ifadeleri ve teşhis işlemlerinden hareketle 2 bin 407 şüpheli daha tespit edildi.

Bu çalışmalar sonucunda tespit edilen ve operasyonlar kapsamında yakalanan toplam 3 bin 800 şüpheliden 275'inin, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görev yapan kişiler olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz iddiası: Eski ekip üyesi dava açtı

Dünyaca ünlü yıldıza eski arkadaşından dava! İddia mide bulandırıcı
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan bir ilginç paylaşım daha
Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti

Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti