Ankara'da TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Fidan'ın ev sahipliğinde başladı

Ankara'da TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Fidan'ın ev sahipliğinde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliği yaptığı toplantı öncesinde bakanlar aile fotoğrafı çekildi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.
TDT Dışişleri Bakanları, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.
Kaynak: AA