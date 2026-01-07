ASKİ Genel Müdürü Akçay'dan su arzı çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, yağan kara rağmen Gerede ve Çamlıdere Havzası'ndan alınan suda bir artış olmadığını belirterek, su tasarrufu çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akçay, Ankaralıların hava durumunu ve özellikle barajlardaki durumu yakından takip ettiğini bildiklerini kaydetti.

Mevsim normallerinin altında yağışın devam ettiğine dikkati çeken Akçay, "Gerede'den ve Çamlıdere Havzası'ndan aldığımız suda halihazırda bir artış yok. Kar yağdı ancak erimediği için barajlara gelen suda bir artış söz konusu değil. Bu nedenle vatandaşlarımızı su tasarrufu konusunda çok daha hassas davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçay, su arz güvenliğini sağlayabilmek amacıyla çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çerçevede Ankara nüfusunun yaklaşık 500 bininin ihtiyacını karşılayacak şekilde kuyulardan su alabilmek amacıyla da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalarda önemli mesafe aldık ve oldukça sevindirici sonuçlar görüyoruz. Kesikköprü'den yeni hat ve mevcut hattın iyileştirilmesi çerçevesindeki çalışmalarımız da devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bu yılın da kurak geçme ihtimalini dikkate alarak suyu tasarruflu kullanmalarında yarar görmekteyiz. Biz de planlarımızı kuraklığın 2025 yılındaki gibi aynen devam edeceği şeklinde yaptık. 2025 yılında yaşanan kuraklık, 2026'da da yaşanırsa ne yapılması gerekir şeklinde bir hareket planımız var ve bütün çalışmalarımızı, bütün planlarımızı da bu şekilde planladık."

Su tüketimini azaltmaya yönelik çok sayıda önlemin hayata geçirildiğini bildiren Akçay, vatandaşlardan şebeke suyunu, havuz doldurma, bahçe, tarla sulama, araç, halı yıkama gibi amaçlarla kullanmamalarını istedi.

Akçay, insani ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde suyun herkesin en temel hakkı olduğunun altını çizerek, ASKİ ve belediye olarak bunu sağlamak için 365 gün 24 saat "kar, kış, sıcak, soğuk" demeden çalıştıklarını belirtti.