Ankara'da Su Kesintileri Vatandaşları Mağdur Ediyor

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, başkentteki su kesintileri dolayısıyla ASKİ'nin yetersiz kriz yönetimini eleştirirken, vatandaşların tanker kuyruklarında saatlerce beklediğini belirtti. Özellikle Mamak ilçesindeki ciddi su sıkıntısı dikkat çekiyor.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Başkentin birçok ilçesinde ardı ardına yaşanan su kesintileri vatandaşları mağdur ederken, ASKİ'nin yetersiz kriz yönetimi tepki çekiyor. Belediyenin gönderdiği tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bidonlarını doldurmak için saatlerce bekliyor." ifadelerini kullandı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın, son yılların en zorlu günlerini yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başkentin birçok ilçesinde ardı ardına yaşanan su kesintileri vatandaşları mağdur ederken, ASKİ'nin yetersiz kriz yönetimi tepki çekiyor. Belediyenin gönderdiği tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bidonlarını doldurmak için saatlerce bekliyor. Özellikle Mamak ilçesinde 3 gündür musluklarından tek damla su akmayan mahallelerde hayat adeta durma noktasına geldi. 'Ulaşım sorunları tamamen çözülmüş bir Ankara' dediniz, ulaşım çöktü. Metro durdu, vatandaş yollarda kaldı. 'Çeşmelerinden pırıl pırıl içilebilir su akacak' dediniz, Ankara'mız susuz kaldı, çeşmelerden su değil, çamur aktı."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
