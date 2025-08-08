Ankara'da Son Haftada 682 Suçlu Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valiliği, 1-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 682 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında uzun süreli hapis cezası bulunanlar da yer alıyor.

Ankara Valiliği, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 682 kişinin polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandığını bildirdi.

Valilik, 1-8 Ağustos tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, aralarında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 26, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 41, 5 yıla kadar hapis cezası olan 300 ve ifadeye yönelik aranan 308 olmak üzere 682 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.