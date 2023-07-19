Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi Şehit Tugay Can Kızılırmak Sokakta meydana geldi. İddialara göre aralarında alacak verecek meselesi olan Y.Ş., A.B.Y.'yi silahla vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.