Ankara'da sigara izmaritinden çıkan yangın mandıra dükkanını kullanılamaz hale getirdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir mandıra dükkanında çıkan yangın, sigara izmariti nedeniyle meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara'da sigara izmaritinden çıktığı ileri sürülen yangın bir mandıra dükkanını kullanılamaz hale getirdi.

Olay, sabah 04: 30 sırlarında Yenimahalle ilçesindeki bir mandırada meydana geldi. İddialara göre dükkanın içerisine atılan sigar izmariti kısa sürede içerideki malzemeleri tutuşturdu. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Vatandaşların panik olmasına neden olan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. - ANKARA