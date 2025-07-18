Ankara'da Şiddetli Yağış Cadde ve Sokakları Suyla Doldurdu

Ankara'da Şiddetli Yağış Cadde ve Sokakları Suyla Doldurdu
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Ankara'da etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek cadde ve sokakları suyla doldurdu. Trafikte aksamalar yaşanırken, Vali Vasip Şahin, durumu kontrol altına aldıklarını belirtti.

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Sürücüler ise su birikintileri yüzünden güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve ulaşım aksadı. Ayrıca bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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