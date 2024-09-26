Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Kur'an Okutuldu ve Lokma Dağıtıldı

İSTANBUL'da Yunus Emre Geçti'nin (19) şehit ettiği polis memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) anısına devre arkadaşları tarafından Ankara Hacı Bayram Camii'nde Kur'an-ı Kerim okutulup, lokma dağıtıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 22 Eylül'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti'nin gözaltına alınması sırasında çıkan arbedede şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına, Hacı Bayram Camii'nde öğlen namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit Yılmaz'ın Akyurt Meslek Eğitim Merkezi'nden devre arkadaşları ve hocaları, cami avlusunda vatandaşlara lokma dağıttı. Yakalarına Yılmaz'ın fotoğrafını asan bazı arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle namazı çıkışında, lokma ikramını alan vatandaşlar, Yılmaz'ın şehit edilmesine tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar idam cezasının geri gelmesini istediklerini söyledi.