Haberler

Sanal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon; 26 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da sanal medyada silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan 26 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, sanal medya üzerinden silahlı meydan okumalar yapan şüpheliler yakalandı.

Sanal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon; 26 gözaltı

ANKARA'da sanal medyada silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanal medyada son dönemde yapılan silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan kişileri deşifre etti. Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sanal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Albüm' kod adı verilen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında

Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu

200 kişinin peşinde olduğu emlakçının sonu çok kötü bitti
Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt

Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Şara'yla ilgili gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım

TBMM'de yemek tartışması! AK Partili Zengin'den çok konuşulacak öneri