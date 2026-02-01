ABB'den 'sanal gerçeklik destekli psikolojik danışmanlık' hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklarla daha sağlıklı başa çıkabilmelerini sağlamak amacıyla "sanal gerçeklik destekli psikolojik danışmanlık" uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Ulus, Demetevler ve Mamak Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde yürütülecek uygulama ile 14 farklı sanal senaryo aracılığıyla danışanların gerçek bir risk olmadan kaygı, stres ve fobileriyle kademeli olarak yüzleşmesi sağlanacak.

Merkezlere başvuran vatandaşlar, uzman psikologlar tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, kendilerini güvende hissedebilecekleri kontrollü ve yapılandırılmış sanal ortamlarda sürece dahil edilecek.

Bilimsel yöntemlerle yürütülen çalışmalarla bireylerin günlük yaşam becerilerinin güçlendirilmesi, uçak, yükseklik, kalabalık alan korkusu, stres ve sosyal kaygısının kontrol altına alınması hedefleniyor.