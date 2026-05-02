Ankara'da otomobilinde ölü bulundu
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde İsmet Bali (28), boş arazide park halindeki otomobilinin içinde ölü bulundu.
Ankara'da dün akşam saatlerinde İmamhüseyin Mahallesi yakınında boş arazide park halinde bulunan 33 ATU 74 plakalı otomobilde sürücü koltuğunda oturan kişinin hareket etmediğini fark edenler, durumu polise haber verdi. Polisle birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü İsmet Bali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bali'nin cesedi, inceleme sonrası Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bali'nin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.