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Ankara'daki belediye otobüsü kazasında hayatını kaybeden Hamza Efe Doğan son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki belediye otobüsü kazasında hayatını kaybeden Hamza Efe Doğan son yolculuğuna uğurlandı
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Ankara'da EGO otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 20 yaşındaki asker Hamza Efe Doğan hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Doğan, Maltepe'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

ANKARA'da belediye otobüsü ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Hamza Efe Doğan (20), ikindi namazında Maltepe Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Büyükbakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Doğan'ın, 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda askerlik görevini gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 2 ay önce Ankara'ya gelen Doğan'ın dün öğle saatlerinde hastaneye gittiği, tekrar birliğine dönerken kaldırımda otobüs çarptığı öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü ile Ö.K. idaresindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazada ölen kişinin 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan Hamza Efe Doğan olduğu ortaya çıktı. 2 ay önce Ankara'ya gelen Doğan'ın dün öğle saatlerinde hastaneye gittiği, tekrar birliğine dönerken kaldırımda otobüs çarptığı öğrenildi.

MALTEPE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Hamza Efe Doğan için Maltepe Merkez Camii'nde ikindi namazında cenaze töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda askeri personel, Hamza Efe Doğan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Doğan, kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Büyükbakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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