Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yük Asansörü Faciası: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Ankara'da oto tamir dükkanında üzerine yük asansörü düşen 13 yaşındaki Harun Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında iş yeri sahibi 2 şüpheli tutuklandı.
Ankara'da oto tamir dükkanında üzerine yük asansörü düşen 13 yaşındaki Harun Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında iş yeri sahibi 2 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler İ.Ç. ve K.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sorgularının ardından şüpheliler, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı.
Olay
Altındağ ilçesi Siteler semtindeki bir oto tamir dükkanında dün akşam saatlerinde Harun Yıldız'ın üzerine yük asansörü düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.