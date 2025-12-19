Haberler

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1107 kişi yakalandı

Güncelleme:
Ankara Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 1107 kişinin yakalandığını duyurdu. Aranan şüpheliler arasında ağır cezalık suçlar işleyenler de bulunuyor.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1107 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12-18 Aralık tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, yirmi yıl ve üzeri hapis cezası olan 8, on yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 29, beş ila on yıl arası hapis cezası olan 40, beş yıla kadar hapis cezası bulunan 363 ve ifadeye yönelik aranan 667 şüpheli olmak üzere 1107 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
