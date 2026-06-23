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Ankara'da NATO Zirvesi Öncesi Ev Baskınları: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi sabah saatlerinde düzenlenen baskınlarda, çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüten yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Operasyon gerekçesi henüz açıklanmazken, gözaltındakilere 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması uygulandı.

(ANKARA) - Ankara'da NATO Zirvesi öncesinden sabah saatlerinde evlere düzenlenen baskınlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüten çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Valiliği'nin NATO Zervesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen kişiler gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 100 kişi civarında olduğu öğrenildi.

Operasyonların gerekçesine ilişkin henüz resmi bilgi paylaşılmadı. Gözaltına alınanlar hakkında 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması kararı uygulandığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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