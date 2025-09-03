Haberler

Ankara'da Mevlid Kandili Programları Düzenlendi

Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camilerinde programlar düzenlendi. Programlar Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla başladı, ayrıca vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce camilere gelenlere ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
