Ankara'da Mevlid Kandili Programları Düzenlendi
Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camilerinde programlar düzenlendi. Programlar Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla başladı, ayrıca vatandaşlara ikramlar yapıldı.
Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camilerinde program gerçekleştirildi.
Programlar, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.
Vatandaşlara, cami bahçelerinde kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce camilere gelenlere ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel