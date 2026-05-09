Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilerin mesleki bilgi ve uygulama becerilerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek "Mesleki ve Teknik Eğitim Beceri Olimpiyatları", 11-15 Mayıs'ta yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışı çerçevesinde yaşam boyu öğrenmeyi merkeze alan yaklaşımla gerçekleştirilen ve mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmeyi amaçlayan "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temalı etkinlikler, 81 ildeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında devam ediyor.

Bu kapsamda MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Mesleki ve Teknik Eğitim Beceri Olimpiyatları" düzenlenecek.

Olimpiyatlarla, öğrencilerin üretim odaklı öğrenme süreçlerini desteklemek, mesleki bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmek ve mesleki eğitime yönelik farkındalığı artırmak amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, bilişim teknolojilerinden gastronomiye, robotik kodlamadan yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar birçok alanda yarışmalar gerçekleştirilecek.

Ankara'nın farklı ilçelerinde mesleki ve teknik liselerde gerçekleştirilecek yarışmalar, 11-15 Mayıs'ta yapılacak.

Yarışmalar kapsamında öğrencilerin robotik kodlama, gastronomi, grafik tasarım, metal teknolojisi, bilişim teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı, güzellik hizmetleri, kimya teknolojisi, yenilenebilir enerji teknolojileri ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarında bilgi, beceri ve uygulama yeterlilikleri ele alınacak.

Olimpiyatların, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması, uygulamalı eğitimi güçlendirmesi ve sektörle işbirliğini artırması hedefleniyor.