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Ankara'da Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Ankara'da Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
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Ankara çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Ankara çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara çevresinde bugün akşama kadar yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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