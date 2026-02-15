Haberler

Ankara'nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valiliği, yarın kentin güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Ankara Valiliği, yarın kentin güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarın sabah saatlerinden sonra Ankara'nın güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat, yer-yer 80 kilometre/saat) beklendiğini bildirdi.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

Dünyanın gözü önünde tartıştılar! Küfürler havada uçuştu
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca

Yaptıklarına akıl sır ermiyor
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

Dünyanın gözü önünde tartıştılar! Küfürler havada uçuştu
Barack Obama sessizliğini bozdu: Trump'ın ırkçı videosuna sert tepki

Bu video ile ilgili sessizliğini bozdu
Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

Tedesco'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmedi