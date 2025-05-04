Ankara'da Kumar Operasyonu: 15 Şüpheliye Adli İşlem Başlatıldı

Ankara'da Kumar Operasyonu: 15 Şüpheliye Adli İşlem Başlatıldı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Rest' adlı kumar operasyonunda 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 23 iş yeri mühürlendi ve kumar paralarına el konuldu.

ANKARA'da polisin düzenlediği 'Rest' adlı kumar operasyonunda 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kent genelinde düzenlediği 'Rest' adlı operasyonda, 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçu nedeniyle 23 iş yerini mühürlendi. Operasyonda kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerlerinde bulunan kumar paraları ve çeşitli kumar malzemelerine el konuldu. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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