Ankara'da seyir halindeki bir minibüs, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara'da korkutan servis yangını

ANKARA - Ankara'da bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken yanmaya başladı. Yanan araç itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olay, Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.