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Ankara'da klasik otomobil buluşmasında Nobel ile Togg bir arada sergilendi

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Ankara'da klasik otomobil buluşmasında Nobel ile Togg bir arada sergilendi
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Türkiye'de üretilen ilk otomobillerden Nobel ile yerli ve milli Togg, Ankara'da düzenlenen Klasik ve İkonik Otomobiller Buluşması'nda bir arada sergilendi. Etkinlikte klasik, ikonik ve modifiye araçlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye'de üretilen ilk otomobiller arasında yer alan Nobel ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Ankara'da düzenlenen Klasik ve İkonik Otomobiller Buluşması'nda sergilendi.

Başkentte bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, otomobil kültürünün farklı dönemlerinden klasik, ikonik ve modifiye edilmiş çok sayıda araç ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Özenle korunmuş klasik otomobillerle modifiye edilmiş ikonik araçların aynı organizasyonda bir araya getirildiği etkinlik, ziyaretçilere otomotiv dünyasının tasarım ve teknoloji açısından geçirdiği değişimi yakından görme imkanı sundu.

Etkinliğin öne çıkan bölümlerinden birinde, Türkiye otomotiv tarihinin önemli modellerinden Nobel ile yeni nesil otomobil teknolojisini temsil eden Togg bir arada sergilendi.

Kaynak: AA
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