Ankara'da Kırtasiye Ürünlerine Denetim

ANKARA İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.İl Ticaret Müdürlüğü tarafından, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, Ankara'daki kırtasiyelerde ürün denetimi yapıldı. Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yapıldı.Denetimlerde, riskli görülen ürünlerden numune alınıp laboratuvarlarda analiz işlemleri yapılıyor. Analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiğinin tespit edilmesi durumunda, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonlarınca inceleme yapılıp ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriliyor. Bu doğrultuda üretici veya ithalatçı firmaya para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması, imhası ve kamuoyunun riske karşı uyarılması kararlarını içeren idari yaptırımlar uygulanıyor.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,