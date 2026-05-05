Ankara'da tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde çıkan kavgada yaralanan T.G'nin hayatını kaybetmesi sonrası bir zanlı tutuklandı. Olaya karışan diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 24 Nisan'da taraflar arasında çıkan kavgada T.G'nin yaralanarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir zanlı tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheliler N.K. ve E.K'nin, T.G'yi kasten yaralamaları sonucu başlatılan soruşturmada, zanlıların tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği ancak N.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine soruşturmanın genişletildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, ulaşılan yeni kamera kayıtları ve delillere istinaden N.K'nin mağdur ölmeden önce ikinci kez gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelinin çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
