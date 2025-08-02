Ankara'da Kavga Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi

Ankara'da önceki gün misafir olarak gittiği evde çıkan kavgada hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Çankaya ilçesinde misafir olarak gittiği evde kavgaya dönüşen tartışma sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Karsu Aygün (26) için Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Aygün'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra arkadaşları da katıldı. Aygün'ün cenazesi, namazın ardından Çimşit Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Mimar Sinan Mahallesi 133. Sokak'ta T.N.D. (24) ve 15 yaşındaki yakını, evlerine misafir olarak gelen Aygün ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmış, iddiaya göre kavgaya dönüşen olayda Aygün, yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili şüpheli T.N.D. ile 15 yaşındaki diğer zanlı gözaltına alınmış, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.