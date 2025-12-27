Ankara'ya İlk Kar Yağdı

(ANKARA) - Uzun süredir yağış almayan Ankara'ya sabah saatlerinde kar yağdı. Meteoroloji, Ankara'da kar yağışının yarın da devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık hava durumu tahmininde, Ankara'da bugün, yarın ve 31 Aralık Çarşamba günü kar yağışı olacağını bildirildi. Sabah saatlerinde yalnızca yüksek bölgelere yağan kar, saat 09.30 itibarıyla şehir merkezine de yağmaya başladı.

MGM'nin yurt geneli için yayımladığı haftalık hava durumu raporunda, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yılbaşında Ankara ve İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin Ankara ve İstanbul için yayımladığı haftalık hava durumu tahmininde ise 31 Aralık Çarşamba günü Ankara'da en yüksek 1 derece ile kar yağışı beklendiği, İstanbul'da ise en yüksek 4 derece ile karla karışık yağmur beklendiği kaydedildi.