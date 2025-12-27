Haberler

Ankara'ya İlk Kar Yağdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji, yılbaşında bu yağışların devam edeceğini bildirdi. Şehir merkezinde karla karışık yağmur bekleniyor.

(ANKARA) - Uzun süredir yağış almayan Ankara'ya sabah saatlerinde kar yağdı. Meteoroloji, Ankara'da kar yağışının yarın da devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık hava durumu tahmininde, Ankara'da bugün, yarın ve 31 Aralık Çarşamba günü kar yağışı olacağını bildirildi. Sabah saatlerinde yalnızca yüksek bölgelere yağan kar, saat 09.30 itibarıyla şehir merkezine de yağmaya başladı.

MGM'nin yurt geneli için yayımladığı haftalık hava durumu raporunda, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yılbaşında Ankara ve İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin Ankara ve İstanbul için yayımladığı haftalık hava durumu tahmininde ise 31 Aralık Çarşamba günü Ankara'da en yüksek 1 derece ile kar yağışı beklendiği, İstanbul'da ise en yüksek 4 derece ile karla karışık yağmur beklendiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
Tartıştığı babasını karnından bıçakladı

Tartıştığı babasını karnından bıçakladı