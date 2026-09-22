Haberler

Ankara'da jandarma, halk sağlığını tehlikeye düşüren 1333 kilogram gıda ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da jandarma, halk sağlığını tehlikeye düşüren 1333 kilogram gıda ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da jandarma ekiplerince sahte gıda satışı yapıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi, halk sağlığını tehlikeye düşüren 1333 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi. Ürünler İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edilirken, olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren 1333 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu H.A'nın iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iş yerinde yapılan aramada, halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 1333 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edilirken, konu hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA
Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar

Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

İşte Manisa'daki kanlı okul saldırısının nedeni
Emine Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: Çocuk güvenliği tasarımın çıkış noktası olmalı

Emine Erdoğan'dan BM'de "çocuk güvenliği" için tarihi çağrı
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde

Ünlü ismin fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Araçtan inen isim büyük ses getirdi
Annesi 10 yıl önce aynı hastalığı atlatmıştı! Kanserle savaşan 14 yaşındaki Barış, hastanede yazdığı şiirleri kitaplaştırdı

Hastanede yazdığı şiirler kitap oldu! Annesi de aynı yoldan geçti
Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek

Milyonları ilgilendiren uygulama tüm Türkiye'de devreye alınıyor