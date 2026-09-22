Ankara'da jandarma, halk sağlığını tehlikeye düşüren 1333 kilogram gıda ele geçirdi

Ankara'da jandarma, halk sağlığını tehlikeye düşüren 1333 kilogram gıda ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da jandarma ekiplerince sahte gıda satışı yapıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi, halk sağlığını tehlikeye düşüren 1333 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi. Ürünler İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edilirken, olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren 1333 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu H.A'nın iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı tespit edildi.
KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iş yerinde yapılan aramada, halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 1333 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edilirken, konu hakkında adli işlemler başlatıldı.