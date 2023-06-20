Ankara'da istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü: Aile şans eseri kurtuldu

ANKARA - Ankara'da sağanak sonrası bir binanın istinat duvarı gecekondu üzerine çöktü. Gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile yara almadan kurtulmayı başardı.

Ankara'yı etkisi altına alan sağanaklar Yenimahalle ilçesindeki Güzelyaka mahallesi 469. sokakta bir binanın istinat duvarının çökmesine sebep oldu. Çöken istinat duvarı söz konusu binanın önündeki gecekondunun duvarlarını yıktı. İstinat duvarında biriken sular gecekondunun duvarları içerisinden evin içerisine girdi. Evin içerisinde biriken sular bir metre yüksekliğe ulaştı. 7 kişilik aile akşam saatlerinde günün ilk ışıklarına kadar evin içerisindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

"Kepçeyi çağırdık ama kimse gelmedi"

İstinat duvarının üzerine çöktüğü gecekondu da hayatlarını sürdüren 7 kişilik ailenin üyesi Ahmet El- Ali gece saat 12'ye kadar evi tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi. Ali, belediyeden kepçe çağırdıklarını fakat kepçenin gelmediğinin altını çizerek, "Yağmur olursa bir daha aynı şey olacak. Kepçeyi çağırdılar ama kimse gelmedi. Sadece 5 kişi geldi evdeki çamuru temizliyor. Eşyalar kullanılmaz halde. Suyu çıkarmaya uğraştık gece 12'ye kadar. Biz burada oturmayacağız, korkuyoruz. Bir daha yağmur yağdığı zaman aynı şey olacak"

"Ev sahibi hiçbir şey yapmadan gitti"

Ali, yağmur sularının sürüklediği taşları kendi eliyle dışarıya çıkardığının kaydederek ev sahibinin hiçbir yardımda bulunmamasına şöyle sitem etti: "Buradaki taşların yarısını bizim evden çıkardım. Biz depremden geldik buraya. Ev bulamadık o yüzden burada oturuyoruz. Bin lira kira veriyoruz. Ev sahibiyle konuştum hiçbir şey demedi. Geldi buraya dolaştı dolaştı. Hiçbir şey yapmadan gitti"

Eşyalarını ve oturduğu evi kaybeden Ali ailesi kendilerine geçici de olsa barınma yardımın da bulunulmasını talep ediyor.