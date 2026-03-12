Haberler

Başkentte İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Başkentte İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkentte düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, marşın kültürel önemine vurgu yaptı.

Başkentte, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Taceddin Dergahı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, etkinlikteki konuşmasında, İstiklal Marşı'nın ve Mehmet Akif Ersoy'un kültür ve gönül coğrafyalarına daha iyi tanıtılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de uluslararası öğrencilerin bulunduğunu belirten Arıcan, "Türk gençleri Asım'ın nesli olarak Akif'i ve onun idealini anlatıyor. Ancak bu ideali ve Asım'ın nesli olmayı kültür ve gönül coğrafyalarımızdaki gençlere de çok iyi aktarmamız gerekiyor." dedi.

İstiklal Marşı, Taceddin Dergahı'nda yazıldığında henüz İstiklal Zaferi'nin elde edilmediğini hatırlatan Arıcan, şöyle konuştu:

"Aslında bir istiklal duasıydı, henüz kazanılmamış bir zafere edilen duaydı. Akif, bu duayı ederken, marşı burada yazarken Mehmetçik de onların ruhu da buradaydı. Cepheye evlatlarını, kınalı kuzularını gönderen analar ve anaların duası da buradaydı. Yine milletimizin birliğini, bekasını dileyen tüm Anadolu evlatlarının duası ve ruhu buradaydı. Akif aslında milli mefkureyle bu marşı yazmış oldu."

İstiklal Marşı'nın ayrıca "istikbal yemini" olduğunu vurgulayan Arıcan, "Akif, bunu bir tür milli mutabakat metni olarak yazdı." ifadesini kullandı.

Arıcan, İstiklal Marşı'nı mazlum milletlerin de ilham kaynağı olarak gördüklerini belirterek, "Farklı ülkelerden gençler aramızda, onlar için de İstiklal Marşı çok önemli bir ilham kaynağıdır." dedi.

Etkinlik kapsamında Türk ve yabancı öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti

"Ne konuştunuz" sorusuna çarpıcı yanıt: Biz iki hemşeri bir araya...
Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti

"Ne konuştunuz" sorusuna çarpıcı yanıt: Biz iki hemşeri bir araya...
Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor

Nereden nereye! Resmen kabusu yaşadı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin