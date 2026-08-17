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İş merkezi kurşunlama davasında 5 tutuklama

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Başkentte 13 Ağustos'taki iş merkezi kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Başkentte 13 Ağustos'taki iş merkezi kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Timko İş Merkezi Tr İnvest İş Merkezinde gerçekleşen kurşunlama olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüphelilerin, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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