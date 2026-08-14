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Ankara'da insan sağlığını tehlikeye atan merdiven altı üretime yönelik operasyon düzenlendi

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Ankara'da insan sağlığını tehlikeye atan üretime yönelik operasyonda, 9 bin 500 lens solüsyonu ile çeşitli malzeme ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da insan sağlığını tehlikeye atan üretime yönelik operasyonda, 9 bin 500 lens solüsyonu ile çeşitli malzeme ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Etimesgut'ta insan sağlığını tehlikeye atan merdiven altı üretime yönelik çalışma gerçekleştirildi.

12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, 700 kilogram toz halinde ham madde, 9 bin 500 lens solüsyonu, 1800 kilogram kapasiteli üretim tankı ve üretim bandı ile 43 bin boş ambalaj kutusu ve etiket ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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