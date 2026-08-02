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Ankara'da iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Ankara Çevreyolu'nda aynı istikamette iki tır henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada bir kişi hafif yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu tırlar kaldırılırken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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