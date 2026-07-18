Ankara'da Zincirleme Kaza: 2 Şoför Hayatını Kaybetti

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait 3 hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 2 şoförden Emre Çelik (40), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Keçiören ilçesi Bağlum semtinde meydana geldi. Ömer Sütçü (36) yönetimindeki ABB'ye ait hafriyat kamyonu, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyon, Emre Çelik'in kullandığı belediyeye ait hafriyat kamyonuna, ardından da yol kenarında park halindeki başka bir hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonrası alev alan kamyonlarda, şoförler Ömer Sütçü ile Emre Çelik hayatını kaybetti.

Evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu olduğu belirtilen Emre Çelik için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çelik'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Emre Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden diğer belediye işçisi Ömer Sütçü'nün cenazesinin ise memleketi Haymana ilçesine bağlı Sinanlı köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı