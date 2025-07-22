Ankara'da Haciz İşlemi Sırasında Silahlı Yaralama Olayı

Ankara'da bir iş yerinde haciz işlemi sırasında icra memuru, avukat ve bir vatandaşın silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan ilçesindeki bir iş yerinde haciz işlemi sırasında icra memuru, avukat D.P. ve bir vatandaşın silahla yaralanması olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla yaralama olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yaralıların Sincan Devlet Hastanesindeki tedavileri ise sürüyor.