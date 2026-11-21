Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu sürücülerin ilerlemesini güçleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'da sabah başlayan yağış akşam gök gürültülü sağanağa dönüştü ve dolu etkili oldu. Vatandaşlar otobüs durakları ile kapalı alanlara sığınırken, ana arterlerdeki su birikintileri sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.
Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla görülen yağış, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanağa dönüştü, dolu etkili oldu.
Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.
Ana arterlerdeki su birikintileri??????? nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA