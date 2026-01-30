Haberler

Ankara'daki "telebar" soruşturmasına yönelik 9 ayrı iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, telebar olarak adlandırılan 9 eğlence mekanına yönelik fuhşa teşvik etme suçundan 88 şüpheli hakkında farklı sürelerde hapis istemiyle 9 ayrı iddianame hazırladı. Açıklanan iddianamelerde, mekanların işletmecileri ve çalışanlarının fuhşa aracılık ettiği ve mağdur kadınlarla erkek müşteriler arasında bağlantı kurdukları belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanına yönelik "fuhşa teşvik etme" suçundan yürütülen soruşturmada 62'si tutuklu 88 şüpheli hakkında 8 yıldan 134 yıla kadar çeşitli sürelerde hapis istemiyle 9 ayrı iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamelerde, Çankaya ilçesinde bulunan ve "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

İddianamelerde, gerçekleştirilen fuhuş pazarlıkları ve eylemlerinden işletme sahipleri, işletmeciler, çalışanlar ve mesul müdürlerinin haberdar oldukları, mağdur kadınlar ile müşteriler arasında irtibat kurarak tarafları yüz yüze ya da telefon aracılığıyla buluşturdukları aktarıldı.

Bahsi geçen işletmelerde, müşterilerden para istenerek, fuhşa teşvik ve aracılık edildiği belirtilen iddianamelerde, erkek müşterilerin çoğunun fuhuş amacıyla bu mekanlara geldiği ifadesine yer verildi.

İddianamelerde ayrıca, işletme çalışanlarının "şef garson" adı altında telebara gelen müşterilerden komisyon aldığı, kadın çalışanların ise fuhuş müşterisi temin etmek amacıyla bu mekanlarda çalıştıkları kaydedildi.

İddianamelerde, şüphelilerin işletmeye gelen müşterileri karşıladığı, erkek müşteriler işletmede çalışan kadınlar ile çıktıklarında hediye ve kişisel bakım masrafları adı altında müşterilerden para talep ettiği, kadınları müşterilerin masalarına kadar getirerek yüklü miktarda bahşiş aldıkları tespitlerine yer verildi.

Ayrıca şüphelilerin, mağdur kadınlar ile suça konu işletmelere gelen erkek müşterilerin para karşılığı cinsel birliktelik yaşamalarına fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek teşvik ve aracılık ettikleri, böylelikle fuhuş suçunun işlenmesini kolaylaştırdıkları aktarıldı.

Başsavcılıkça hazırlanan 9 ayrı iddianamede, 89 mağdur kadına yönelik 88 şüphelinin "fuhşa teşvik etme" suçundan 8 yıldan 134 yıla kadar çeşitli sürelerde hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
