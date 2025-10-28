Ankara'da Fırtına Minareyi Devrildi

MİNARE DEVRİLDİ

Ankara'da etkili olan sağanağın yanı sıra yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına da etkisini gösterdi. Ayaş ilçesi Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresi, fırtınada devrildi. Minare bir evin üzerine devrilirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Camide ve evin bir bölümünde hasar oluştu.

FOTORĞAFLI