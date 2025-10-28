Ankara'da Fırtına Minareyi Devrildi
Ankara'nın Ayaş ilçesinde etkili olan fırtına, Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresinin bir evin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, camide ve evde hasar meydana geldi.
MİNARE DEVRİLDİ
Ankara'da etkili olan sağanağın yanı sıra yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına da etkisini gösterdi. Ayaş ilçesi Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresi, fırtınada devrildi. Minare bir evin üzerine devrilirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Camide ve evin bir bölümünde hasar oluştu.
FOTORĞAFLI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel