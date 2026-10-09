Ankara'da FETÖ hükümlüsü yakalandı, 6 yıl 3 ay cezasıyla cezaevine konuldu

Ankara'da FETÖ hükümlüsü yakalandı, 6 yıl 3 ay cezasıyla cezaevine konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen kişi, Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu çerçevede Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. yakalandı.
FETÖ mensubu K.K, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA