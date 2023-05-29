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Ankara'da Eski Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Ankara'da Eski Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Güncel Haberler

Ankara'da bir kişi, tartıştığı eski eşinin tabancayla öldürdükten sonra kendisini de aynı silahla vurarak intihar etti. Olay, Keçiören'de akşam saatlerinde meydana geldi.

Ankara'da bir kişi, tartıştığı eski eşinin tabancayla öldürdükten sonra kendisini de aynı silahla vurarak intihar etti.

Olay, Keçiören'de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Volkan K., geçen sene boşandığı eşi Ezgi G. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Volkan K., yanındaki silahla Ezgi G.'yi başından vurarak öldürdü. Eski koca aynı silahla kendisini de başından vurarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İntihar Ankara Güncel Haberler

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